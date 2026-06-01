Il compagno della madre è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte di una bambina di 9 anni, avvenuta lo scorso 9 febbraio a Bordighera. Le sorelline della vittima hanno riferito che la bambina sarebbe stata messa sott’acqua per verificare qualcosa. La polizia ha eseguito l’arresto e prosegue le indagini. La famiglia è stata ascoltata dagli inquirenti, mentre la salma è stata sottoposta ad autopsia.

Svolta nell'inchiesta sulla morte della bambina di due anni trovata senza vita a Bordighera lo scorso 9 febbraio. È stato arrestato Manuel Iannuzzi, compagno di Emanuela A., mamma della piccola. L'accusa per l'uomo, già indagato come la donna per omicidio preterintenzionale, è di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Anche la mamma della bimba, che è in carcere a Genova, ha ricevuto un'ordinanza di custodia cautelare analoga. La donna era stata arrestata, secondo le ricostruzioni del Gip del tribunale di Imperia, perché avrebbe viaggiato in auto con la figlia già morta da ore prima di lanciare l'allarme. "Aspettiamo di leggere gli atti e capire se ci sono elementi nuovi che valuteremo", ha spiegato la sua legale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Bimba morta a Bordighera, arrestato il compagno della madre per maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Bimba morta a Bordighera, arrestato il compagno della madre

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Svolta nell’inchiesta sulla morte della bimba di 2 anni trovata senza vita a Bordighera: arrestato per maltrattamenti il compagno della madre

Temi più discussi: Bimba morta a Bordighera, arrestato il compagno della madre; Il dramma di Beatrice, morta per le violenze di mamma e compagno. Nel cellulare le foto dei pestaggi; Il calvario di Beatrice, morta a 2 anni: nel cellulare foto della piccola con il volto tumefatto; Arrestato Manuel Iannuzzi, il compagno della madre di Beatrice. Nel suo telefono foto della piccola dopo i pestaggi.

Bimba morta a Bordighera, madre e compagno davanti al gip mercoledì: Lui sconvolto dall’arresto, nega tutto x.com

Bimba morta a Bordighera, madre e compagno davanti al gip mercoledì: Lui sconvolto dall’arresto, nega tuttoEmanuel Iannuzzi è atteso per l'interrogatorio di garanzia dopo l'arresto nella giornata di mercoledì 3 giugno ... fanpage.it

Bimba morta a Bordighera, arrestato Manuel Iannuzzi, il compagno della madre: nel suo telefono foto della piccola dopo i pestaggi. L'ordinanza: Sevizie e crudeltà . Beatrice è stata trovata morta lo scorso 9 febbraio a Bordighera. Dopo il fermo della madre, reddit

Beatrice, la bimba di 2 anni morta a Bordighera. Il racconto drammatico della sorellina: Il corpo era viola e stava molto maleLe parole della sorella maggiore di Beatrice, la bambina di due anni morta il 9 febbraio scorso nell’Imperiese, ... blitzquotidiano.it