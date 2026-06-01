barberino outlet un giorno a tutta fantasia con cosplay lego e k pop

Martedì 2 giugno a Barberino Outlet si svolgerà una giornata dedicata alla fantasia, con sfilate di cosplayer, performance dal vivo ispirate al K-Pop, laboratori con i mattoncini Lego e tavoli di Trading Card Game. L’evento è organizzato in collaborazione con Lucca Comics & Games. La manifestazione coinvolgerà diverse attività pensate per il pubblico di tutte le età, offrendo momenti di intrattenimento e partecipazione legati a diversi mondi della cultura pop.

Firenze, 1 giugno 2026 - A Barberino Outlet martedì 2 giugno grazie alla collaborazione con Lucca Comics & Games andranno in scena sfilate di cosplayer, performance live ispirate al K-Pop, laboratori con i mattoncini Lego e tavoli di Trading Card Game. Un evento immersivo che trasforma l’outlet in un set narrativo, dove ogni piazza si colora con sfilate dei personaggi più amati di comics, games, serie tv e film. Tutti i cosplayer coinvolti saranno felici di scattare foto ricordo con il pubblico. Per i più piccoli fantasia in libertà con laboratori e gioco libero di mattoncini Lego. Adulti, bambine e bambini potranno poi anche avvicinarsi al mondo dei Trading Card Game più amati del momento, come Magic, One Piece e Pokémon, imparando a giocare e sfidandosi in entusiasmanti partite. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Barberino Outlet: il 2 giugno gioco e intrattenimentoBarberino Outlet martedì 2 giugno è regolarmente aperto dalle 10.00 alle 20.00 per offrire a tutti i visitatori una giornata dedicata all’intrattenimento e sconti esclusivi. nove.firenze.it

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