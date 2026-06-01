banca finint supera gli obiettivi e rilancia sul 2027

Banca Finint ha annunciato di aver raggiunto i risultati migliori di sempre, superando gli obiettivi prefissati. Le performance positive riguardano l’intero gruppo e sono state approvate nelle settimane scorse. La banca ha inoltre comunicato piani di crescita e investimenti per il 2027, senza fornire dettagli specifici sui numeri. La notizia riguarda un nuovo record di performance finanziaria per l’istituto.

SONO i risultati migliori di sempre per il gruppo Banca Finint quelli approvati nelle scorse settiane. I numeri pubblicati dall’investment bank e relativi al 2025 segnano infatti un più 89% per l’utile netto che ha raggiunto i 31 milioni di euro, rispetto ai 16,4 milioni dell’esercizio precedente. "I risultati conseguiti confermano la solidità del nostro modello di business e la capacità di generare crescita sostenibile anche in un contesto macroeconomico complesso", commenta il presidente del gruppo Banca Finint, Enrico Marchi. Alla luce dei risultati raggiunti, che hanno superato gli obiettivi annuali previsti dal piano 2024-2026, il... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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