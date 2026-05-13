Studentato Monna Tessa Dieci milioni per i lavori da Banca Finint e Sinloc

L’ex padiglione ospedaliero di Villa Monna Tessa, rimasto dismesso per diversi anni, sta per essere ristrutturato grazie a un investimento di dieci milioni di euro. I fondi sono stati messi a disposizione da Banca Finint e Sinloc, che finanzieranno i lavori di riqualificazione dell’edificio. L’intervento segna un passo importante per il recupero dello stabile, che da tempo si trovava in stato di abbandono.

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Dopo anni di abbandono e inutilizzo, l’ex padiglione ospedaliero di Villa Monna Tessa si prepara a cambiare volto. Entro fine maggio partirà infatti il cantiere per la realizzazione di uno dei più grandi studentati della città, un intervento di rigenerazione urbana in viale Pieraccini – grazie a Fondazione Cr Firenze – che porterà alla nascita di una struttura da 513 posti letto, destinata in gran parte agli universitari fuori sede. Il progetto rappresenta il settimo intervento nazionale finanziato attraverso il Fondo Piani Urbani Integrati (Fondo PUI), gestito dalla Banca Europea per gli Investimenti con Banca Finint e Sinloc tra gli intermediari finanziari selezionati per l’attuazione.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Studentato Monna Tessa. Dieci milioni per i lavori da Banca Finint e Sinloc ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Telemaco affida 147 milioni a Finint: il boom del debito privatoFinint Investments ha ottenuto il mandato di gestire 147 milioni di euro per il fondo pensione Telemaco, focalizzandosi su strategie di debito... Ospedale vecchio, al via il cantiere da 35 milioni di euro per ostello, laboratori, studentato e archivi | FOTOL'ospedale Grande degli infermi di Viterbo sta per cambiare pelle definitivamente: in avvio il cantiere che lo trasformerà in un centro della cultura. Argomenti più discussi: Studentato Monna Tessa. Dieci milioni per i lavori da Banca Finint e Sinloc; Student Housing, 10 milioni di euro dal Fondo Piani Urbani Integrati per il progetto Villa Monna Tessa; A Firenze l’ex ospedale diventa studentato, 40 milioni per trasformare Villa Monna Tessa in 513 posti letto; Il Fondo PUI della Bei finanzia uno student housing a Firenze con 10 milioni di euro. Studentato Monna Tessa. C’è l’ok della Commissione. Un anno di lavori dal 2026Il passaggio in commissione Urbanistica è completato, adesso resta quello in Consiglio comunale (ma non ci saranno sorprese, la maggioranza ha i numeri), e poi lo studentato pubblico di Villa Monna ... lanazione.it