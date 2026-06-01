baglioni ha la polmonite tour rimandato al 2027

foto di Alessandro Dobici ROMA – Il “GrandTour La vita è adesso” di Claudio Baglioni, che avrebbe dovuto debuttare lunedì 29 giugno 2026 in Piazza San Marco a Venezia, è posticipato al 2027 a causa di una polmonite interstiziale acuta che ha colpito l’artista e la cui prognosi è di 90 giorni di riposo e cure. Di seguito le informazioni relative al nuovo calendario del “GrandTour”. 1° luglio 2027?? CODROIPO (UD), Villa Manin posticipo del 3 luglio 2026 2 luglio 2027?? ESTE (PD), Castello Carrarese posticipo del 5 luglio 2026 3 luglio 2027?? MAROSTICA (VI), Piazza Castello posticipo del 4 luglio 2026 4 luglio 2027??VILLAFRANCA (VR), Castello... 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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Claudio Baglioni ha la polmonite interstiziale acuta, tour con debutto a Venezia rimandato al 2027

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Claudio Baglioni ha la polmonite interstiziale: ‘Grandtour’ rimandato al 2027? x.com

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