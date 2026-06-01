È sfumato, almeno per ora, il sogno di poter rispondere alla sua prima convocazione con la Nazionale Maggiore, per Gabriele Guarino. Fino a ieri a Coverciano con la squadra del ct Silvio Baldini, per preparare le due prossime amichevoli contro Lussemburgo e Grecia, insieme ad altri tre calciatori, alla fine il difensore azzurro non è stato inserito nelle convocazioni ufficiali. Occasione, per esempio, arrivata invece per Berti del Cesena, che sostituirà l’infortunato Venturini. Guarino ’tornerà’ quindi con la Nazionale Under 21, dove ci sarà anche l’esterno mancino dell’Empoli Brando Moruzzi, che il prossimo 8 giugno affronterà in un test allo stadio di Fontanafredda i pari categoria dell’Albania. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Azzurri in Nazionale. ’Solo’ Under 21 per Guarino

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