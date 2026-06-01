Autostrade Codacons | da oggi il rimborso dei pedaggi per blocco del traffico o ritardi sui cantieri

Da oggi è possibile richiedere il rimborso dei pedaggi autostradali in caso di blocco del traffico o ritardi causati da lavori in corso. Le società autostradali hanno pubblicato sui loro siti web le istruzioni per presentare le domande, mentre non è ancora disponibile un’applicazione unica per tutte le compagnie. I dettagli su come inoltrare le richieste sono accessibili online, ma la piattaforma centralizzata non è ancora operativa.

Sui siti web, pagine e form delle principali società tutti i dettagli su come presentare le domande di rimborso, mentre non risulterebbe ancora attivata la app unica per tutti i gestori. Scatta ufficialmente oggi 1 giugno il rimborso dei pedaggi per blocco del traffico o ritardi legati ai cantieri sulla rete, con gli automobilisti che potranno ottenere un ristoro direttamente dai gestori autostradali per i disservizi subiti durante gli spostamenti. Le principali società autostradali hanno pubblicato in queste ore, sui propri siti web, pagine e form attraverso cui presentare le domande di rimborso, mentre non risulterebbe – fa notare il Codacons – ancora attivata la app unica per tutti i gestori della rete. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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La clamorosa beffa delle Autostrade: ti rimborsano oggi, ma ti raddoppiano il pedaggio domani!

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