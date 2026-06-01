Autostrade scatta da oggi il rimborso del pedaggio per blocco del traffico e cantieri | ecco come funziona
Da oggi è possibile richiedere il rimborso del pedaggio autostradale in caso di blocco del traffico o lavori in corso. La misura riguarda esclusivamente le tratte gestite da un singolo concessionario e si applica ai veicoli coinvolti nei blocchi causati da cantieri. Per ottenere il rimborso, gli utenti devono seguire le procedure indicate e presentare la documentazione richiesta. La misura mira a compensare i disagi causati da interruzioni temporanee.
Dal 1 giugno gli automobilisti potranno chiedere il rimborso del pedaggio per i disservizi subiti durante gli spostamenti in autostrada. E’ ufficialmente in vigore la misura che vincola i gestori a concedere ristori per blocchi del traffico o ritardi legati alla presenza di cantieri. Per il momento il provvedimento interessa solo i disagi causati da cantieri presenti su tratte gestite interamente da un unico concessionario. Bisognerà aspettare il 1° dicembre 2026 perché vengano coinvolte anche le tratte gestite da più concessionari. Le principali società autostradali hanno già pubblicato sui loro siti i form da compilare per chiedere di avere accesso ai ristori. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
Dal 2026 gli automobilisti bloccati in autostrada per traffico o cantieri potranno avere un rimborso
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