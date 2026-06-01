Autostrade scatta da oggi il rimborso del pedaggio per blocco del traffico e cantieri | ecco come funziona

Notizia in breve

Da oggi è possibile richiedere il rimborso del pedaggio autostradale in caso di blocco del traffico o lavori in corso. La misura riguarda esclusivamente le tratte gestite da un singolo concessionario e si applica ai veicoli coinvolti nei blocchi causati da cantieri. Per ottenere il rimborso, gli utenti devono seguire le procedure indicate e presentare la documentazione richiesta. La misura mira a compensare i disagi causati da interruzioni temporanee.