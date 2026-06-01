Da oggi, primo giugno, sarà possibile chiedere e ottenere il rimborso dei pedaggi autostradali in caso di blocchi del traffico o ritardi legati ai cantieri sulla rete. Come riporta il Codacons, gli automobilisti potranno ottenere un ristoro direttamente dai gestori autostradali per i disservizi subiti durante gli spostamenti. L’associazione dei consumatori fa inoltre notare che le principali società autostradali hanno pubblicato in queste ore, sui propri siti web, le pagine e i moduli attraverso cui presentare le richieste di rimborso. Non risulterebbe invece ancora attivata la app unica valida per tutti i gestori della rete. “In questa prima fase le disposizioni sui rimborsi introdotte dalla delibera n. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Autostrade, arriva il rimborso per gli automobilisti italiani: soldi indietro per traffico e ritardi

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News - Dal 2026 se resti in coda in autostrada ti rimborsano Ecco le nuove regole 3/12/2025

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