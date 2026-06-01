Auto a fuoco in via Pardi | intervengono i vigili del fuoco

Un'auto è andata a fuoco oggi a mezzogiorno in via Pardi a Pisa. Il conducente, sentendo un forte odore di bruciato, ha fermato il veicolo in un'area di sosta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Nessuna persona è rimasta ferita. Le cause dell'incendio sono ancora da chiarire.

Auto a fuoco intorno a mezzogiorno di oggi, 1 giugno, in via Pardi a Pisa. Il conducente, avvertendo un forte odore di bruciato, ha fermato il mezzo in un'area di sosta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estinto il rogo e messo in sicurezza i luoghi dell'intervento. Non ci. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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Totowa NJ Fire and Police Dept operate at a Fully Involved Car Fire 990 Riverview Drive

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