Aussi Girl Glam il make-up a effetto abbronzato è la soluzione perfetta per prepararsi all'estate
È stato presentato il nuovo prodotto di trucco chiamato Aussie Girl Glam, pensato per creare un effetto abbronzato naturale sulla pelle. La formula promette di donare luminosità e un aspetto radioso, ideale per prepararsi alla stagione estiva. Il make-up si propone come soluzione per ottenere un look abbronzato senza bisogno di esposizione al sole, offrendo un risultato che si adatta a diverse carnagioni.
Avete mai sentito parlare dell'Aussie Girl Glam? È il make-up perfetto per prepararsi all'estate, che rende il proprio aspetto radioso grazie a un effetto abbronzato super naturale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
AUSSIE GIRL MAKEUP Tutorial Bronzed, Glowy & Sun-Kissed Skin
Notizie e thread social correlati
Dal Matcha make-up all’Aussie Girl Glam, tutte le tendenze make-up dell’estate 2026: la guida definitivaLe tendenze make-up dell’estate 2026 includono il look Matcha make-up e l’Aussie Girl Glam.
Leggi anche: Si chiama Aussie Girl Glam ed è l’ultima evoluzione del make-up “baciato dal sole” da provare questa estate
Argomenti più discussi: Si chiama Aussie Girl Glam ed è l’ultima evoluzione del make-up baciato dal sole da provare questa estate; Dal Matcha make-up all’Aussie Girl Glam, tutte le tendenze make-up dell’estate 2026: la guida definitiva; Dal Matcha make-up all’Aussie Girl Glam tutte le tendenze make-up dell’estate 2026 | la guida definitiva.
Soft glam, luce e dettagli perfetti Make-up realizzato per la splendida @mimosabea in occasione del suo evento speciale Hai un evento, una cerimonia o una serata importante? Scrivici per il tuo make-up personalizzato ... via facebook