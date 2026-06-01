Aussi Girl Glam il make-up a effetto abbronzato è la soluzione perfetta per prepararsi all'estate

Da fanpage.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato presentato il nuovo prodotto di trucco chiamato Aussie Girl Glam, pensato per creare un effetto abbronzato naturale sulla pelle. La formula promette di donare luminosità e un aspetto radioso, ideale per prepararsi alla stagione estiva. Il make-up si propone come soluzione per ottenere un look abbronzato senza bisogno di esposizione al sole, offrendo un risultato che si adatta a diverse carnagioni.

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Avete mai sentito parlare dell'Aussie Girl Glam? È il make-up perfetto per prepararsi all'estate, che rende il proprio aspetto radioso grazie a un effetto abbronzato super naturale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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