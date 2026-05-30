Le tendenze make-up dell’estate 2026 includono il look Matcha make-up e l’Aussie Girl Glam. Le nuove proposte puntano su colori vivaci e texture leggere, ideali per la stagione calda. Le case cosmetiche hanno lanciato palette ispirate alla natura e al relax, con tonalità verdi e neutre. Le applicazioni di prodotti waterproof sono aumentate, per resistere a caldo e sudore. Le linee di cosmetici continuano a evolversi, accompagnando le preferenze di un pubblico in cerca di look freschi e pratici.

Possiamo dirlo: l’estate è già nell’aria, e nel senso più letterale possibile. Il sole è alto nel cielo, il guardaroba è stato prontamente aggiornato e la crema solare scorre a fiumi. Queste temperature infernali in anticipo metteranno anche a dura prova la nostra voglia di incipriarci il naso, eppure un’altissima onda sta per infrangersi sul mondo della bellezza: stiamo parlando di un ingente carico di nuove tendenze make-up, pronte a motivare ogni beauty addicted attualmente in crisi. Tra incarnati baciati da sole — chiaramente fittizi — labbra lucenti come negli anni Novanta, rosee gote ad effetto bagnato e generosi tocchi di colore, una cosa è certa: l’età d’oro della Clean Girl è da ritenersi ufficialmente un lontanissimo ricordo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Dal Matcha make-up all’Aussie Girl Glam, tutte le tendenze make-up dell’estate 2026: la guida definitiva

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