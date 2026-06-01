Un uomo armato e a volto coperto ha aperto il fuoco davanti a un noto esponente politico, che ha riferito di essere stato spiato in passato. L’attentatore non è stato fermato, ma nessuna prova al momento collega l’episodio alla camorra. L’interessato ha dichiarato di non aver intenzione di fermarsi e di voler continuare le attività. La polizia sta indagando sul fatto, senza ancora aver identificato il responsabile o stabilito un movente preciso.

Il giornalista ventenne scarta la pista dei clan e rilancia: "Ho paura, ma vado avanti". E dopo le bombe e le minacce, il giovane lancia l'idea di un tavolo con Meloni e don Patriciello Nel day after Adriano Cappellari non arretra, ma cerca di capire. E rilancia: «Non me l’aspettavo. Ma escludo c’entri la camorra». È la sua verità, o quantomeno la spiegazione che si è dato immediatamente dopo aver subito un attentato incendiario che sicuramente estrinseca un messaggio minaccioso che, come ha sottolineato la premier Meloni nell’immediatezza degli eventi, «è inaccettabile». Non si ferma la determinazione di Adriano Cappellari, il giornalista ventenne di Enego (collaboratore del Giornale di Vicenza e de L’Altopiano) scampato a un grave attentato incendiario nella sua abitazione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Attentato a Cappellari: “Mi spiavano, ma escluderei la camorra. L’uomo era armato e a volto coperto, ma non mi fermo”

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