Atarde racconta Waterproof | Il mercato musicale è saturo ma io continuo a scrivere TikTok? Mi sento già troppo vecchio per quel linguaggio – Intervista

Da superguidatv.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Atarde ha presentato il suo nuovo album intitolato “Waterproof”. L’artista ha spiegato di continuare a scrivere anche in un mercato musicale saturo, e ha commentato di sentirsi già troppo vecchio per il linguaggio di TikTok. L’album combina elementi di fragilità, ironia e immagini che oscillano tra nostalgia e quotidianità. L’intervista si è concentrata sulle scelte artistiche e sulla percezione del proprio ruolo nel contesto musicale attuale.

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Si intitola “Waterproof”, il nuovo album di Atarde: un progetto musicale che mescola fragilità, ironia e immagini sospese tra nostalgia e quotidianità. In questa intervista il cantautore ci racconta come nasce il disco, il rapporto con il mare e con le proprie insicurezze, il live, i social e il bisogno di restare autentici in un mondo che corre sempre più veloce. Noi di SuperGuidaTv lo abbiamo incontrato e intervistato per voi. Intervista ad Atarde. Siamo qui con Atarde, benvenuto su SuperGuidaTV. Partiamo dal tuo nuovo album, “Waterproof”: come nasce questo titolo e questo progetto? “Waterproof” è il primo vero disco che pubblico. In passato erano usciti solo degli EP. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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