Aspetto il sesto figlio L’annuncio pazzesco direttamente dalla famosa | 44 anni presto di nuovo mamma
La modella russa Natalia Vodianova, 44 anni, ha annunciato di aspettare il suo sesto figlio. La notizia è stata resa nota tramite un’intervista e un servizio su Vogue Francia. La modella ha condiviso di essere in attesa del nuovo nato, senza specificare la data prevista. Questa è la prima comunicazione ufficiale sulla gravidanza dopo l’annuncio. Vodianova ha già quattro figli e ha avuto il quinto nel 2019.
Nuovo annuncio di maternità nel mondo della moda internazionale. La top model russa Natalia Vodianova, 44 anni, ha comunicato di essere in attesa del suo sesto figlio, notizia diffusa attraverso un’intervista e un servizio dedicato sulle pagine di Vogue Francia. La comunicazione ha rapidamente attirato l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori, riportando al centro dell’attualità la vita privata della modella, da anni protagonista delle passerelle e delle copertine più importanti. La top model Natalia Vodianova aspetta il sesto figlio. Secondo quanto riportato, l’annuncio della gravidanza è arrivato nel contesto di un servizio editoriale che ha presentato Vodianova in copertina. 🔗 Leggi su Tvzap.it
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