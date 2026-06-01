Aspetto il sesto figlio L’annuncio pazzesco direttamente dalla famosa | 44 anni presto di nuovo mamma

Notizia in breve

La modella russa Natalia Vodianova, 44 anni, ha annunciato di aspettare il suo sesto figlio. La notizia è stata resa nota tramite un’intervista e un servizio su Vogue Francia. La modella ha condiviso di essere in attesa del nuovo nato, senza specificare la data prevista. Questa è la prima comunicazione ufficiale sulla gravidanza dopo l’annuncio. Vodianova ha già quattro figli e ha avuto il quinto nel 2019.