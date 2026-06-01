Una donna di 44 anni, nota nel settore della moda, ha annunciato di aspettare il suo sesto figlio. L’annuncio è stato fatto direttamente da lei, senza ulteriori dettagli. La notizia si aggiunge a una lunga carriera nel mondo della moda, dove è considerata una delle figure più influenti. Non sono state fornite informazioni sulle tempistiche o altri aspetti della gravidanza.

La favola di una delle donne più influenti del mondo della moda internazionale si arricchisce di un nuovo, emozionante capitolo. Dopo una vita segnata da sacrifici, successi straordinari e una famiglia già numerosa, la celebre top model è pronta ad accogliere un altro bambino. Una notizia che ha rapidamente fatto il giro del mondo e che ha conquistato i fan, incuriositi da quella che rappresenta una delle coppie più affascinanti dell’universo del lusso. L’annuncio è arrivato attraverso le pagine di Vogue Francia, che ha scelto di dedicare la copertina del nuovo numero a una protagonista assoluta delle passerelle internazionali. A 44 anni, la modella appare raggiante e serena, pronta a vivere ancora una volta l’esperienza della maternità, dimostrando come carriera e famiglia possano convivere anche ai massimi livelli. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Aspetto il sesto figlio”. L’annuncio direttamente dalla famosa, 44 anni

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