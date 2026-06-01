La Rai centra il tris nella giornata di domenica 31 maggio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove Affari Tuoi (Rai 1) di Stefano De Martino supera La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti. Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a battere Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Meglio tardi che mai (Rai 1) a chiudere davanti a Report (Rai 3) e Racconto di una notte (Canale 5). Ai piedi del podio Fuori dal Coro (Rete 4), Jason Bourne (Italia 1), The Rookie (Rai 2), Bohemian Rhapsody (Tv8), Samusà (Nove) e Monuments Men (La7). Ecco tutti i dati Auditel della giornata. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ascolti tv ieri domenica 31 maggio chi ha vinto tra Meglio tardi che mai, Report e Racconto di una notte

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