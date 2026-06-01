Arriva un nuovo parco divertimenti a tema Minions e SpongBob | avrà resort e attrazioni immersive
Il nuovo parco a tema Universal Kids Resort aprirà il 1° luglio in Texas. Include aree dedicate ai Minions, Jurassic Park e SpongeBob, con attrazioni immersive e un resort. All’interno ci saranno giostre, spettacoli e zone di relax per famiglie. La struttura si estende su un’ampia superficie e offre anche servizi di ristorazione e alloggio. La data di apertura è stata comunicata ufficialmente, ma non sono stati forniti dettagli sui costi o sulle modalità di accesso.
Si chiama Universal Kids Resort ed è il nuovo parco a tema Minions, Jurassic Park e SpongeBob che inaugurerà il prossimo 1 luglio in Texas: ecco cosa si potrà fare al suo interno. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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