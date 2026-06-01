Arriva ‘Brian gain’ | università imprese e città fanno squadra per costruire il futuro

Lunedì 8 si terrà al Laboratorio Aperto di Ferrara l'evento ‘Brian gain’, in cui università, imprese e città si riuniscono per promuovere il talento locale. L'iniziativa si svolgerà dalle 15 alle 18 presso l’ex Teatro Verdi, in via Castelnuovo 10. Il focus è sulla collaborazione tra diversi settori per favorire la crescita del territorio attraverso la valorizzazione delle competenze e delle capacità dei giovani.

Ferrara scommette sui talenti e prova a trasformarli in motore di crescita per il territorio. Si chiama 'Brain gain' (letteralmente: guadagno cerebrale) l'evento in programma lunedì 8 al Laboratorio Aperto - ex Teatro Verdi, in via Castelnuovo 10, dalle 15 alle 18.30. Iscriviti al canale WhatsApp. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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