Arnaldi-Tiafoe al Roland Garros risultato in diretta | cambia l'orario slitta l'inizio dell'incontro

Notizia in breve

L'incontro tra Arnaldi e Tiafoe al Roland Garros è stato spostato a causa di un cambiamento nell'orario di inizio. La partita, prevista oggi, inizierà in un orario diverso rispetto alla programmazione originale. La cronaca della partita sarà aggiornata in tempo reale con i risultati live. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sul motivo dello slittamento o sulla nuova ora di inizio.