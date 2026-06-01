Arnaldi-Tiafoe al Roland Garros risultato in diretta | cambia l'orario slitta l'inizio dell'incontro
L'incontro tra Arnaldi e Tiafoe al Roland Garros è stato spostato a causa di un cambiamento nell'orario di inizio. La partita, prevista oggi, inizierà in un orario diverso rispetto alla programmazione originale. La cronaca della partita sarà aggiornata in tempo reale con i risultati live. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sul motivo dello slittamento o sulla nuova ora di inizio.
La diretta di Arnaldi-Tiafoe oggi al Rolan Garros 2026: la cronaca della partita di tennis e gli aggiornamenti live. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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