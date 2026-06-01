Arco auto decolla e centra il ristorante stellato di Peter Brunel | il video del violento schianto

Un'auto fuori controllo si è schiantata contro il ristorante dello chef stellato Peter Brunel ad Arco, in provincia di Trento. Le telecamere di sicurezza hanno ripreso tutto, mostrando il veicolo che decolla e si schianta sulla facciata del locale. L'incidente si è verificato qualche giorno fa e il video mostra chiaramente il momento dell'impatto violento. Nessuna informazione sulle conseguenze per le persone coinvolte.

Le telecamere di sicurezza hanno ripreso il violento incidente avvenuto qualche giorno fa ad Arco, in provincia di Trento, quando un'auto fuori controllo si è schiantata contro il ristorante dello chef stellato Peter Brunel. Il locale era chiuso per lavori: una circostanza che ha evitato conseguenze ben più gravi. Ingenti i danni, si parla di centinaia di migliaia di euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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