Aperitivo al Tramonto alla Rocca Fontanellato
Durante un evento al castello medievale, i partecipanti hanno assistito a un aperitivo al tramonto. Il sole si rifletteva nel fossato mentre un violino dal vivo suonava musica. Le persone hanno gustato cibi e bevande, tenendo in mano bicchieri, in un'atmosfera di rilassamento e bellezza. La scena si è svolta tra il calare del sole e le note musicali che riempivano l'aria.
Accompagnare il calar del sole, che si specchia nel fossato di un castello medievale, mentre il suono del violino dal vivo avvolge nella magia, degustando prelibatezze, con il bicchiere in mano, immersi nella poesia dell'arte. Questo sogno sarà Aperitivo al Tramonto, alla Rocca Sanvitale di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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