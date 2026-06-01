Aperitivo al Tramonto alla Rocca Fontanellato

Notizia in breve

Durante un evento al castello medievale, i partecipanti hanno assistito a un aperitivo al tramonto. Il sole si rifletteva nel fossato mentre un violino dal vivo suonava musica. Le persone hanno gustato cibi e bevande, tenendo in mano bicchieri, in un'atmosfera di rilassamento e bellezza. La scena si è svolta tra il calare del sole e le note musicali che riempivano l'aria.