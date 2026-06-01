Kimi Antonelli ha confermato di essere disponibile a guidare una Ferrari in futuro. La notizia arriva dopo che il pilota ha espresso interesse per questa opportunità. Tuttavia, ha segnalato che al momento ci sono ostacoli pratici da superare. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sui passaggi necessari. La possibilità di un debutto con la scuderia italiana rimane aperta, ma per ora si tratta di un’ipotesi.

Quando un pilota italiano comincia a vincere in Formula 1, la domanda arriva sempre. Prima o poi. Ferrari? È successo anche ad Andrea Kimi Antonelli. Del resto parliamo del leader del Mondiale, di un ragazzo che a 19 anni sta facendo qualcosa che in Italia non si vedeva da parecchio tempo. Vittorie, personalità, una Mercedes che vola e un futuro che sembra già scritto. O almeno così appare da fuori. Durante la consegna del Trofeo Bandini, però, Antonelli si è trovato davanti proprio alla domanda che molti tifosi aspettavano. E la risposta non è passata inosservata. “La Ferrari è un team immenso e ha un seguito pazzesco ed è un brand che resterà nella storia per sempre. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Antonelli in Ferrari, Kimi dice sì: c’è un solo problema

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Antonelli: cómo Ferrari rechazó a la mayor promesa italiana en décadas | SoyMotor.com

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