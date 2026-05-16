Durante l’ultima puntata del programma di cucina, condotto da Antonella Clerici, si è verificato un episodio inaspettato. La conduttrice, solitamente nota per il tono tranquillo e amichevole, ha interrotto il normale svolgimento dello show per rivolgersi direttamente ai commentatori online che la criticano. La Clerici ha espressamente detto: “Cattivi, fatevi una vita”, lasciando trasparire una reazione forte nei confronti degli hater sui social media. L’episodio ha attirato l’attenzione dei telespettatori e dei media.

Momento inaspettato durante l’ultima puntata di È sempre mezzogiorno, dove il clima leggero e familiare del cooking show è stato improvvisamente interrotto da uno sfogo di Antonella Clerici contro gli hater dei social. Nel corso della trasmissione, tra una ricetta e l’altra, la conduttrice ha deciso di affrontare pubblicamente il tema degli insulti online che colpiscono sempre più spesso anche le pagine ufficiali del programma. Un intervento diretto, nato dalla volontà di denunciare un fenomeno che, secondo Clerici, sta superando ogni limite. La presentatrice ha spiegato che sotto ai contenuti pubblicati sui canali web della trasmissione compaiono frequentemente commenti offensivi e aggressivi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Cattivi, fatevi una vita”. Antonella Clerici esplode in diretta, mai vista così

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