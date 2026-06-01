Anno 1 n 17 – Mondo ATA Il 2027 è l’anno dell’aggiornamento delle graduatorie terza fascia Spazio anche agli esclusi senza CIAD Iscriviti gratuitamente

Nel 2027 le graduatorie di terza fascia saranno aggiornate. Sono previsti anche inserimenti di candidati esclusi senza CIAD. La newsletter Mondo ATA fornisce aggiornamenti e informazioni utili per chi lavora o aspira a entrare nel settore scolastico. La partecipazione è gratuita.

Mondo ATA è la newsletter pensata per chi lavora nella scuola, per chi è in graduatoria e per chi aspira a entrarci. Niente confusione, solo ciò che serve davvero per orientarsi e fare scelte consapevoli: tra norme, scadenze e novità. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mobilità Scuola 2026 2027 | Tutto Quello Che Devi Sapere Prima Di Fare Domanda

Notizie e thread social correlati

Mondo ATA. Al via l’aggiornamento delle graduatorie 24 mesi: le ultime novità + Il meglio della settimana. Iscriviti gratuitamenteÈ iniziato l’aggiornamento delle graduatorie 24 mesi nel settore ATA, una procedura che riguarda il rinnovo e l’integrazione delle posizioni dei...

Argomenti più discussi: COPPA DEL MONDO: 17 AZZURRI IMPEGNATI TRA BOULDER E SPEED A MADRID; OFFLINE – La ricerca del vero.16° Spettacolo di Fine Anno DNA Danza; USA, Warsh prende il timone della Federal Reserve; Il Volo: Seguiamo le orme di Pavarotti e Bocelli: portiamo il bel canto in giro nel mondo.

Carlsen e Gukesh di nuovo faccia a faccia al Norway Chess 2026 L’anno scorso il pugno sbattuto sul tavolo dal numero 1 al mondo è diventato virale. Cosa succederà questa volta? Segui le dirette in italiano dalle 17 in compagnia del nostro team di comme x.com

Anno 1, n. 15 – Mondo ATA. I permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari: come funzionano e a chi spettanoMondo ATA è la newsletter pensata per chi lavora nella scuola, per chi è in graduatoria e per chi aspira a entrarci. Niente confusione, solo ciò che serve davvero per orientarsi e fare scelte consapev ... orizzontescuola.it