Anno 1 n 17 – Mondo ATA Il 2027 è l’anno dell’aggiornamento delle graduatorie terza fascia Spazio anche agli esclusi senza CIAD Iscriviti gratuitamente
Nel 2027 le graduatorie di terza fascia saranno aggiornate. Sono previsti anche inserimenti di candidati esclusi senza CIAD. La newsletter Mondo ATA fornisce aggiornamenti e informazioni utili per chi lavora o aspira a entrare nel settore scolastico. La partecipazione è gratuita.
Mondo ATA è la newsletter pensata per chi lavora nella scuola, per chi è in graduatoria e per chi aspira a entrarci. Niente confusione, solo ciò che serve davvero per orientarsi e fare scelte consapevoli: tra norme, scadenze e novità. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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