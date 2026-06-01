Annalisa in slip e collant all'evento di RTL 102.5 | il look no-pants è il must dell’estate 2026

All’evento di RTL 102.5 a Roma, una nota cantante è stata vista indossare slip e collant, sfoggiando un look senza pantaloni. La scelta di abbigliamento ha attirato l’attenzione tra i presenti e sui social. La cantante ha partecipato al Power Hit Estate 2026 Grand Opening, che si è svolto ieri nella capitale. La sua presenza è stata confermata da diverse fotografie pubblicate online.

Annalisa è stata tra le grandi protagoniste del Power Hit Estate 2026 Grand Opening che si è tenuto ieri a Roma. Sul palco si è esibita in slip e collant, lanciando il trend no-pants per l'estate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Annalisa racconta il singolo Canzone estiva'' (che non è una hit estiva) a Rtl 102.5 il 13-03-2026

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