Anche tu aspetti la staffetta? A due passi da Milano c' è una ' stazione' dove gli animali abbandonati rinascono

Da milanotoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 8.30 di mattina, in un’area industriale vicino a Milano, arrivano auto con persone che si preparano a portare animali abbandonati. Le vetture si fermano lungo la strada e alcuni scendono, mentre altri si avvicinano a chi è già presente sotto l’ombra per attendere le operazioni di trasferimento, previste alle 9.15. La stazione funge da punto di recupero e rinascita per gli animali abbandonati, che vengono affidati alle cure di volontari.

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Sono le 8.30 del mattino, l’arrivo è previsto alle 9.15. Nell’area industriale ai margini di Melegnano (Milano) arrivano man mano le auto, si parcheggiano a bordo strada e timidamente scendono due o tre persone che si avvicinano a chi è già in attesa e ha trovato riparo dal caldo all’ombra di un. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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