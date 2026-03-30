Pasqua come una volta ma non dove te l’aspetti | la colazione che sta facendo impazzire tutti a due passi da Roma

Una località vicino a Roma sta attirando l’attenzione per aver riproposto una tradizione pasquale molto radicata. Si tratta di un luogo in Tuscia che sta facendo parlare di sé per aver organizzato una colazione di Pasqua in stile tradizionale, riproponendo un'usanza che risale a tempi passati. L’evento sta suscitando grande interesse tra visitatori e residenti, desiderosi di rivivere una parte autentica della cultura locale.

Se pensavi che la magia della Pasqua “di una volta” fosse ormai scomparsa, preparati a ricrederti. In Tuscia c’è un posto che ha deciso di riportare in vita una delle tradizioni più autentiche e sorprendenti della cultura locale: la colazione di Pasqua. Succede a Le Ghiottonerie del Moro, dove per la Domenica di Pasqua va in scena un evento che è molto più di un semplice pasto: è un vero e proprio tuffo nel passato, tra sapori genuini, convivialità e ricordi di famiglia. La tradizione che (forse) non hai mai vissuto. Dalle 9:00 alle 11:00, il ristorante apre le porte a un rito antico che un tempo era sacro in molte case del Centro Italia: la colazione pasquale. 🔗 Leggi su Funweek.it

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