Il nuovo data center di Amazon in Indiana, del valore di 11 miliardi di dollari, utilizzerà 2,2 gigawatt di energia, equivalente al consumo di circa un milione di abitazioni. La struttura richiederà 1,1 miliardi di dollari di investimenti per la costruzione e l’operatività. Questo impianto è destinato a supportare servizi di intelligenza artificiale e grandi dati, aumentando significativamente la domanda di energia nella regione.

La struttura da 11 miliardi di dollari consumerà da sola 2,2 gigawatt e richiederà 1,1 miliardi di litri di acqua all'anno. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Amazon Unveils $11B Data Center Campus in Indiana

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Devono ridurre la popolazione per ridurre il consumo di energia, suolo e acqua che serve a costruire e mantenere data center che servono per eliminare i lavoratori che nel frattempo saranno stati uccisi da medicinali omicidi, cibo-veleni, inquinamento dell'ari x.com

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