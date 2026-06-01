Amazon il data center per l’IA in Indiana consumerà come un milione di abitazioni
Il nuovo data center di Amazon in Indiana, del valore di 11 miliardi di dollari, utilizzerà 2,2 gigawatt di energia, equivalente al consumo di circa un milione di abitazioni. La struttura richiederà 1,1 miliardi di dollari di investimenti per la costruzione e l’operatività. Questo impianto è destinato a supportare servizi di intelligenza artificiale e grandi dati, aumentando significativamente la domanda di energia nella regione.
La struttura da 11 miliardi di dollari consumerà da sola 2,2 gigawatt e richiederà 1,1 miliardi di litri di acqua all'anno. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Amazon Unveils $11B Data Center Campus in Indiana
Notizie e thread social correlati
Elon Musk, in orbita un milione di satelliti per i suoi Data Center IA Un'azienda ha annunciato l'intenzione di lanciare fino a un milione di satelliti in orbita bassa nei prossimi anni, con l’obiettivo di creare un...
Leggi anche: Perché l’Iran ha lanciato i suoi droni contro i data center di Amazon
Temi più discussi: Un italiano ha reso più efficienti i data center Amazon, superando un problema aperto dagli anni ’80; Data center di Amazon a Rho e Pero. Il comitato dei cittadini in piazza: Difendiamo il territorio e la salute; Perché l’Iran ha lanciato i suoi droni contro i data center di Amazon; C'è un ingegnere italiano dietro la nuova architettura dei data center AI di Amazon.
Devono ridurre la popolazione per ridurre il consumo di energia, suolo e acqua che serve a costruire e mantenere data center che servono per eliminare i lavoratori che nel frattempo saranno stati uccisi da medicinali omicidi, cibo-veleni, inquinamento dell'ari x.com
Un informatico italiano ha trovato il modo di rendere i data center di Amazon Web Services meno costosi e meno energivori, senza compromettere le prestazioni. Si chiama Giacomo Bernardi, ha 44 anni ed è uno dei tre scienziati che hanno risolto un problem facebook
Processo di colloqui per il ruolo di Manager delle Operazioni dei Data Center di Amazon AWS in Ohio? reddit
Amazon ha trovato un modo per alleggerire i data center IAAmazon svela Resilient Network Graphs: meno apparati nei data center AWS, consumi ridotti e throughput più alto per la rete cloud. msn.com
Un italiano ha reso più efficienti i data center Amazon, superando un problema aperto dagli anni ’80L’informatico Giacomo Bernardi ha contribuito a ripensare la rete dei data center Amazon Web Services, la divisione cloud di Amazon, applicando su larga scala ... repubblica.it