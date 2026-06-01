Amazon il data center per l’IA in Indiana consumerà come un milione di abitazioni

Da imolaoggi.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il nuovo data center di Amazon in Indiana, del valore di 11 miliardi di dollari, utilizzerà 2,2 gigawatt di energia, equivalente al consumo di circa un milione di abitazioni. La struttura richiederà 1,1 miliardi di dollari di investimenti per la costruzione e l’operatività. Questo impianto è destinato a supportare servizi di intelligenza artificiale e grandi dati, aumentando significativamente la domanda di energia nella regione.

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La struttura da 11 miliardi di dollari consumerà da sola 2,2 gigawatt e richiederà 1,1 miliardi di litri di acqua all'anno. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Amazon Unveils $11B Data Center Campus in Indiana

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