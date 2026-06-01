Altro che tregua | Usa e Iran si attaccano a vicenda tornano i droni sul Kuwait e Israele avanza in Libano

Gli Stati Uniti e l’Iran hanno riportato attacchi reciproci nel Golfo Persico, con droni e missili che sono stati lanciati contro obiettivi in Kuwait. Nel frattempo, Israele ha aumentato le operazioni militari in Libano contro il gruppo Hezbollah. La situazione si è deteriorata dopo un periodo di tensioni crescenti tra le due parti. Nessuna delle parti ha comunicato dettagli sui danni o sulle vittime.

Gli Stati Uniti e l’Iran hanno annunciato una serie di attacchi reciproci nel Golfo Persico, il Kuwait è tornato sotto il tiro di droni e missili di Teheran e Israele ha intensificato l’offensiva in Libano contro Hezbollah. Così le nuove violenze registrate nel fine settimana nella regione hanno inflitto un altro duro colpo al cessate il fuoco, che sulla carta continua a reggere, in un momento in cui i negoziati per porre fine alla guerra scatenata il 28 febbraio scorso da Washington e Tel Aviv restano in fase di stallo. Cessate il fuoco nominale Le forze armate statunitensi hanno condotto una nuova ondata di attacchi “difensivi” contro l’Iran meridionale nel fine settimana, la terza in poco più sette giorni. 🔗 Leggi su Tpi.it

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