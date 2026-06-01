allegri napoli criscitiello avvisa de laurentiis sullo staff

Michele Criscitiello ha espresso preoccupazioni sulla scelta dello staff tecnico di Massimiliano Allegri per il Napoli. La decisione di affidare il ruolo a Allegri è stata confermata, ma l’esperto ha evidenziato alcune riserve riguardo alla composizione dello staff. La notizia riguarda quindi un approfondimento sulle persone che affiancheranno l’allenatore nella squadra. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo ai nomi specifici coinvolti o alle eventuali modifiche in programma.

La scelta di Massimiliano Allegri per la panchina del Napoli convince Michele Criscitiello, ma non senza riserve. Nel suo editoriale per Sportitalia, il giornalista analizza la decisione di Aurelio De Laurentiis e individua un aspetto che il presidente non dovrebbe sottovalutare: la gestione atletica. Per Criscitiello, l’arrivo di Allegri rappresenta una soluzione coerente con le esigenze attuali del club. Il Napoli vuole restare competitivo. Ma vuole anche contenere i costi, rientrare dagli investimenti e consolidare la propria presenza in Champions League. In questo contesto, l’ex tecnico di Juventus e Milan viene considerato un profilo più adatto rispetto a Vincenzo Italiano. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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