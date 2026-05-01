Anche se la Nazionale italiana di calcio non si è qualificata per i Mondiali del 2026, molti tifosi italiani hanno comunque intenzione di seguire il torneo. La partecipazione degli appassionati italiani sarà garantita attraverso diverse modalità, come la visione in tv o sui dispositivi mobili, e anche attraverso iniziative organizzate dal pubblico e da gruppi di supporter. La presenza italiana si farà sentire anche senza la squadra ufficiale in campo.

L'Italia sarà ai Mondiali di calcio 2026, ma non nel senso che intendete voi. Nulla a che vedere con un improbabile ripescaggio della nostra Nazionale, eliminata dalla Bosnia e costretta a guardare il Mondiale da casa per la terza volta consecutiva. Merito, semmai, degli italiani che saranno impegnati alla guida di altre squadre. Tre allenatori doc come Carlo Ancelotti, Vincenzo Montella e Fabio Cannavaro, ma il nostro tricolore sventolerà anche grazie.a un arbitro, e non solo. I tre allenatori italiani. Quando siedi sulla panchina del Brasile non puoi che essere considerato tra i grandi favoriti, ed è proprio il ruolo che spetta a Carlo Ancelotti.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Tutti gli italiani che andranno ai Mondiali di calcio 2026, anche se l'Italia non si è qualificata

VERGOGNA ITALIA!! NON ANDIAMO ai MONDIALI per la TERZA VOLTA... che schifo! - BOSNIA-ITALIA 5-2

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