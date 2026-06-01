Agli Aperitivi della conoscenza Parole che uniscono parole che dividono | possono gli antichi insegnarci a comunicare?

Il prossimo incontro degli Aperitivi della conoscenza si concentrerà sul tema “Parole che uniscono, parole che dividono: possono gli antichi insegnarci a comunicare?”. L’evento è organizzato dall’Università di Parma con il patrocinio del Comune e si propone di analizzare come le antiche pratiche e insegnamenti possano influenzare le attuali modalità di comunicazione. La discussione si focalizzerà sul ruolo delle parole nel creare legami o divisioni tra le persone.

Parole che uniscono, parole che dividono: possono gli antichi insegnarci a comunicare? è il tema del prossimo appuntamento degli Aperitivi della conoscenza, gli incontri divulgativi dell’Università di Parma patrocinati dal Comune.Ne parleranno Luigi Pellecchi del Dipartimento di Giurisprudenza. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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