aggiungi subito ilnapolista alle tue fonti di notizie su google

Google ha introdotto una funzione chiamata «Fonti Preferite» che permette agli utenti di scegliere le testate da cui desiderano leggere le notizie. Selezionando le fonti preferite, i loro articoli saranno più visibili nei risultati di ricerca e nella sezione «Dalle tue fonti» di Google News. La funzione consente di personalizzare l’esperienza di lettura, evidenziando i contenuti delle testate scelte dall’utente.

Google ha cambiato le regole. Da oggi potete scegliere voi da chi volete leggere le notizie. Si chiama «Fonti Preferite»: selezionate le testate che vi interessano e i loro articoli compariranno più spesso nei risultati di ricerca e su Google News, nella sezione dedicata «Dalle tue fonti». Come aggiungere ilNapolista alle fonti preferite di Google. Un click. Non è un modo di dire, è letteralmente un click: https:www.google.compreferencessource?q=ilnapolista.it Aprite il link, spuntate la casella accanto a « il Napolista», fine. Non serve scaricare nulla, non serve registrarsi, non serve pagare. Da quel momento Google saprà che volete leggerci e ci mostrerà più spesso tra le notizie principali. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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Aggiungi DiLei alle tue fonti preferite su GoogleOgni giorno riceviamo molte notizie, ma spesso non tutte sono pertinenti o utili alle nostre esigenze.

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