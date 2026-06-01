In Afghanistan, i bambini vengono ora venduti a causa della crisi economica che peggiora di giorno in giorno. Gli investimenti di Stati Uniti e Regno Unito sono stati quasi completamente sospesi, aggravando la situazione nel Paese. La scarsità di risorse ha portato a un aumento delle pratiche di traffico di minori, con bambini venduti per motivi economici. La crisi ha colpito duramente le fasce più vulnerabili della popolazione, lasciando molte famiglie senza supporto.

Le pagine dei giornali che raccontano la cronaca internazionale corrono veloci. Un Paese cede il passo all’altro. Dall’Iraq si passa all’Afghanistan. Dalla Siria a Israele. Dal Libano all’Iran. Come se il mondo si congelasse e non accadesse altro negli altri luoghi della terra. Inizia una guerra, l’altra si conclude. Il valzer della morte continua. Capita poi di ritrovarsi da un giorno all’altro con un nuovo gruppo terroristico. Come se fosse nato dal nulla, apparentemente senza alcuna ragione. L’Afghanistan è uscito dalle pagine dei giornali, per cedere il passo alle cronache mediorientali. Eppure, questo Paese, nel silenzio generale, è tornato a essere un santuario della jihad. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Afghanistan, santuario della jihad che ora mette in vendita i bambini

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