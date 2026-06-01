Adriana Volpe ha festeggiato il suo compleanno con una festa a cui hanno partecipato amici e colleghi del mondo dello spettacolo, mentre alcuni assenti non sono stati specificati. La festeggiata ha condiviso alcuni momenti sui social network, senza rivelare dettagli su eventuali ospiti o assenze. La festa si è svolta in un ambiente raccolto e informale, con decorazioni e cibo, senza ulteriori particolari pubblicati.

Ci sono compleanni che diventano un piccolo evento pubblico, soprattutto quando a festeggiare è un volto amato della tv. Adriana Volpe, appena uscita dall’esperienza del Grande Fratello Vip 8, ha celebrato i suoi 53 anni con una serata elegante a Roma: foto, sorrisi e tanti complimenti social. Ma insieme agli auguri è arrivata anche la domanda che sta facendo discutere i fan del reality di Canale 5: com’è possibile che, a poche settimane dalla fine del programma, alla festa ci fossero così pochi ex coinquilini? Una semplice questione di impegni o rapporti meno solidi di quanto apparisse davanti alle telecamere? Una festa a Roma tra eleganza e riflettori. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Adriana Volpe, festa di compleanno da sogno dopo il GF Vip: ecco chi c’era (e chi no)

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