Addio a Mattioli fu eletto al parlamento nel collegio di Rimini Figura simbolo dell' ecologismo italiano
È morto a 84 anni Gianni Mattioli, figura nota dell’ambientalismo italiano ed ex eletto al Parlamento nel collegio di Rimini. La città esprime cordoglio per la perdita di una figura considerata simbolo del movimento ecologista nel paese. La sua scomparsa è stata annunciata nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sulla causa. Mattioli aveva avuto un ruolo di rilievo nella scena politica e ambientalista locale e nazionale.
La città di Rimini piange Gianni Mattioli, figura storica dell'ambientalismo italiano, scomparso all'età di 84 anni. Fisico, docente universitario, tra i fondatori dei Verdi e protagonista delle battaglie antinucleari in Italia, Mattioli ha avuto anche un legame diretto con il territorio riminese. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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