Addio a Mattioli fu eletto al parlamento nel collegio di Rimini Figura simbolo dell' ecologismo italiano

Notizia in breve

È morto a 84 anni Gianni Mattioli, figura nota dell’ambientalismo italiano ed ex eletto al Parlamento nel collegio di Rimini. La città esprime cordoglio per la perdita di una figura considerata simbolo del movimento ecologista nel paese. La sua scomparsa è stata annunciata nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sulla causa. Mattioli aveva avuto un ruolo di rilievo nella scena politica e ambientalista locale e nazionale.