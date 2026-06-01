Addio a Mattioli fu eletto al parlamento nel collegio di Rimini Figura simbolo dell' ecologismo italiano

Da riminitoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

È morto a 84 anni Gianni Mattioli, figura nota dell’ambientalismo italiano ed ex eletto al Parlamento nel collegio di Rimini. La città esprime cordoglio per la perdita di una figura considerata simbolo del movimento ecologista nel paese. La sua scomparsa è stata annunciata nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sulla causa. Mattioli aveva avuto un ruolo di rilievo nella scena politica e ambientalista locale e nazionale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La città di Rimini piange Gianni Mattioli, figura storica dell'ambientalismo italiano, scomparso all'età di 84 anni. Fisico, docente universitario, tra i fondatori dei Verdi e protagonista delle battaglie antinucleari in Italia, Mattioli ha avuto anche un legame diretto con il territorio riminese. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Segui gli aggiornamenti su Rimini.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Morto Gianni Mattioli, addio a uno dei padri dell’ecologismo italiano

Leggi anche: Addio a Gianni Mattioli: lutto nel mondo dell’ambientalismo italiano

addio a mattioli fuAddio a Gianni Mattioli, tra i padri dell'ambientalismo italianoA lungo deputato, fu ministro delle politiche comunitarie nel governo Amato dal 2000 al 2001. Il cordoglio di Bonelli: Protagonista tra i più autorevoli ... rainews.it

addio a mattioli fuMorto Gianni Mattioli, addio a uno dei padri dell’ecologismo italianoAveva 86 anni. Docente di fisica alla Sapienza, è stato ministro, fondatore delle Liste Verdi e tra i principali artefici della battaglia antinucleare ... quotidiano.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web