Accusa un malore in alta quota in Sicilia | paura per un 87enne trentino

Un uomo di 87 anni è stato colto da un malore mentre partecipava a una gita sul Monte Cammarata, in Sicilia. Dopo l'incidente, è stato trasportato in ospedale. L'episodio è avvenuto durante l'escursione organizzata in alta quota. Al momento non sono stati forniti dettagli sulle sue condizioni.

Stava partecipando a una gita organizzata sul Monte Cammarata, in Agrigento, quando è stato colto da un malore ed è finito in ospedale. Sono stati momenti di forte apprensione quelli dello scorso fine settimana – tra il 30 e il 31 maggio 2026 – per un escursionista di 87 anni, originario di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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