Accoglienza eccezionale per il Dott Nadeem Muhammad Waqas a Padova

Da salernotoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Dott. Nadeem Muhammad Waqas, presidente di Human Trust International, è stato accolto con un’ampia partecipazione a Padova, dove ha partecipato come ospite d’onore alla Conferenza Internazionale “Semi di Pace”. La conferenza si è concentrata su temi quali la pace internazionale, i diritti delle donne e la tutela dei minori.

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Un’accoglienza straordinaria ha accompagnato l’arrivo del Dott. Nadeem Muhammad Waqas, Presidente di Human Trust International, giunto a Padova come ospite d’onore della Conferenza Internazionale “Semi di Pace”, dedicata alla pace internazionale, ai diritti delle donne, alla tutela dei minori e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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