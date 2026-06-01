Accoglienza eccezionale per il Dott Nadeem Muhammad Waqas a Padova

Notizia in breve

Il Dott. Nadeem Muhammad Waqas, presidente di Human Trust International, è stato accolto con un’ampia partecipazione a Padova, dove ha partecipato come ospite d’onore alla Conferenza Internazionale “Semi di Pace”. La conferenza si è concentrata su temi quali la pace internazionale, i diritti delle donne e la tutela dei minori.