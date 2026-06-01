Accadde oggi | 1 giugno Anna Bolena è regina d’Inghilterra

Il 1 giugno, Anna Bolena divenne regina d’Inghilterra. La sua corte comprendeva più di 250 persone, tra cui numerose damigelle d’onore e una vasta servitù. L’ambiente era caratterizzato da grande sfarzo e decorazioni sontuose. La regina occupava un ruolo di rilievo con un seguito imponente, riflettendo il suo status elevato nella società dell’epoca.

Il 1° giugno 1533, tramite incoronazione, Anna Bolena divenne regina d’Inghilterra. Era incinta da cinque mesi e quella, per lei, era una splendida estate. Il re Enrico era allegro come non lo era mai stato, certo che Anna, in grembo, custodisse il tanto desiderato erede maschio, speranza per il suo futuro personale e per quello del suo regno. Un maschio per cui era già pronto il nome: Enrico o Edoardo, così come erano già pronti la culla e il fonte battesimale d’argento massiccio. Un parto che avvenne nei primi giorni di settembre. Nacque una femmina, nata leggermente prematura, chiamata Elisabetta, in onore di entrambe le nonne. La seconda gravidanza di Anna, invece, si concluse con un aborto spontaneo, e così la terza, presagio sinistro che cominciò a confermare quella che sarebbe stata la disgrazia della Bolena. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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