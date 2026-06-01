A Venezia il 3 giugno | incontro con Federico Rampini Pane e cannoni | un mondo in guerra e le sue nuove regole

Il 3 giugno a Venezia si terrà un incontro con Federico Rampini dedicato alla geopolitica del nuovo disordine mondiale. L’evento si inserisce nella rassegna dedicata alla tutela economico-finanziaria e sociale. Durante l’appuntamento, si discuterà del tema “Pane e cannoni: un mondo in guerra e le sue nuove regole”. La conferenza si svolge nel contesto delle Giornate di tutela economico-finanziaria e sociale.

La geopolitica del nuovo disordine mondiale è al centro dell’incontro con Federico Rampini a Venezia che si svolge nell’ambito della rassegna Giornate di tutela economico-finanziaria e sociale. Giunta alla 3^ edizione, la rassegna è organizzata dalla casa editrice LINEA edizioni con il sostegno. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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Pane e Cannoni: a Venezia presentazione del libroL'incontro con Federico Rampini a Venezia esplorerà i cambiamenti geopolitici e le nuove sfide economiche globali. lavocedivenezia.it