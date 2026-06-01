A Ornella Favero il premio Polidoro per l' impegno a favore dei detenuti
La giuria del premio “In difesa della dignità e della speranza dei detenuti Riccardo Polidoro” ha deciso all’unanimità di assegnare il riconoscimento a Ornella Favero per il suo impegno a favore dei detenuti. La giuria è composta da sette membri, tra cui figure di rilievo nel settore legale e sociale. Il premio viene consegnato annualmente a chi si distingue per azioni che tutelano i diritti dei detenuti. La cerimonia si terrà nelle prossime settimane.
La giuria del premio “In difesa della dignità e della speranza dei detenuti Riccardo Polidoro” - composta da Francesco Petrelli, Giovanni Melillo, Glauco Giostra, Rinaldo Romanelli, Nicola Mazzacuva, Gianpaolo Catanzariti, Giorgio Varano - ha deciso, all’unanimità, di assegnare il premio della. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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