A Ornella Favero il premio Polidoro per l' impegno a favore dei detenuti

Notizia in breve

La giuria del premio “In difesa della dignità e della speranza dei detenuti Riccardo Polidoro” ha deciso all’unanimità di assegnare il riconoscimento a Ornella Favero per il suo impegno a favore dei detenuti. La giuria è composta da sette membri, tra cui figure di rilievo nel settore legale e sociale. Il premio viene consegnato annualmente a chi si distingue per azioni che tutelano i diritti dei detenuti. La cerimonia si terrà nelle prossime settimane.