Candidature per il Premio Stefano Bertacco Ceni | Riconosciamo l' impegno dei giovani che aiutano i più fragili
Fino alle ore 12 di venerdì 15 maggio 2026 è possibile presentare le candidature per il Premio Stefano Bertacco, promosso dal Comune di Verona. L’iniziativa mira a premiare i giovani che dedicano il loro tempo e le loro energie ad aiutare le persone più vulnerabili. La selezione riguarda tutte le candidature che arrivano entro la scadenza stabilita, senza limiti di età per i partecipanti.
C’è tempo fino alle ore 12 di venerdì 15 maggio 2026 per presentare le candidature al Premio Stefano Bertacco, l’iniziativa promossa dal Comune di Verona che intende riconoscere l’impegno dei giovani a favore delle persone più fragili. Il premio, dedicato alla memoria di Stefano Bertacco, già.🔗 Leggi su Veronasera.it
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