A Milano i mondiali di hockey Bozzetti | Decisione storica

La Federazione Italiana Sport del Ghiaccio ha ricevuto dall'International Ice Hockey Federation l'incarico di organizzare i Mondiali femminili di Prima Divisione Gruppo A nel 2027. La competizione si svolgerà a Milano, a pochi mesi dai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La decisione è stata definita da alcuni rappresentanti come storica.

A pochi mesi dai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio ha ricevuto dall'International Ice Hockey Federation l'incarico di organizzare i Mondiali femminili di Prima Divisione Gruppo A 2027. La competizione si svolgerà dall'8 al 14 novembre 2027 alla Milan Ice Fiera Arena di Rho, impianto da circa 4mila posti attualmente in costruzione. È la prima volta che l'Italia ospiterà un Mondiale femminile di questo livello nell'hockey su ghiaccio. «Questa assegnazione ci soddisfa e inorgoglisce perché dà un senso di continuità alla straordinaria esperienza dei Giochi Olimpici - spiega il presidente della Fisg Andrea Gios -. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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