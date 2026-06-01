A Messina il sindaco è di tutti
Alle 9 del mattino, un giovane deputato regionale del Pd si trova già al Ritrovo Trinacria, in via Maddalena a Messina, circondato dai sostenitori. Indossa una camicia bianca e un vestito blu senza cravatta, lasciando intendere un look informale nel weekend. La presenza del politico in quel luogo è evidente, con il gruppo di supporter che lo accompagna. Non ci sono altri dettagli sui motivi di questa visita o sulle attività previste.
Dall’inviato Con la camicia bianca e il vestito blu, ma senza cravatta: è pur sempre il weekend. Alle nove del mattino, Calogero Leanza, giovane deputato regionale Pd, è già al centro del suo crocicchio di sostenitori al Ritrovo Trinacria, antico bar di via Maddalena. Siamo in pieno centro storico, a un isolato di distanza dal corso pedonale: il Ritrovo è il cuore della vita politica cittadina, fra le prime ’agorà’ di Messina, 213mila abitanti, tredicesima città metropolitana d’Italia. Il viaggio nel voto elettorale non può che iniziare da qui. Oltre a Leanza, ecco gli altri protagonisti di giornata: il senatore Giuseppe Naro, una vita nella Dc, poi Ccd, Cdu, quindi Udc; Giuseppe Picciolo, medico odontoiatra, già deputato regionale per il Patto per la Sicilia; poi avvocati, notai, professori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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