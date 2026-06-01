A Lastra a Signa il primo Festival Bucolico della Fermentazione

Notizia in breve

A Lastra a Signa si svolge il primo Festival Bucolico della Fermentazione, un evento dedicato a produttori, appassionati e curiosi del settore. La manifestazione si tiene vicino a Firenze e si concentra sulla promozione dell’arte della fermentazione, offrendo spazi di confronto e approfondimento. L’evento si rivolge a chi desidera conoscere tecniche, prodotti e storie legate a questa pratica. La kermesse rappresenta un’occasione per scoprire e condividere esperienze nel campo della fermentazione.