A Lastra a Signa il primo Festival Bucolico della Fermentazione
A Lastra a Signa si svolge il primo Festival Bucolico della Fermentazione, un evento dedicato a produttori, appassionati e curiosi del settore. La manifestazione si tiene vicino a Firenze e si concentra sulla promozione dell’arte della fermentazione, offrendo spazi di confronto e approfondimento. L’evento si rivolge a chi desidera conoscere tecniche, prodotti e storie legate a questa pratica. La kermesse rappresenta un’occasione per scoprire e condividere esperienze nel campo della fermentazione.
Il mondo della fermentazione si dà appuntamento alle porte di Firenze per un festival dedicato a chi produce, chi ama e chi vuole scoprire l’arte della fermentazione. Domenica 14 Giugno, un’intera giornata in mezzo alla natura dalle 10 alle 21, con workshop pratici, mercato, degustazioni, libri. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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