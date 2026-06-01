A farsi friggere

Da ilgiorno.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giudice ha condannato un ragazzo a sei anni di carcere per aver mietuto due vittime in un incidente stradale. L’incidente si è verificato lo scorso anno sulla strada principale della città, coinvolgendo un’auto e un motorino. La sentenza riguarda anche la confisca del veicolo e il pagamento di una multa. La famiglia delle vittime ha assistito alla lettura della condanna senza commenti. La difesa ha annunciato ricorso in appello.

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Ma benedetti signore e signori miei, li vogliamo fare friggere questi studenti (e bimbetti) impegnati fra ultimi giorni di scuola, esami vari e centri estivi nell’era del cambiamento climatico? Apprendiamo che in Lombardia solo il 7,3% dei plessi scolastici è dotato di impianti di condizionamento o ventilazione. Per il resto ci si arrangia con le tecniche e i dispositivi più disparati. I “pinguini”, quando va bene. I ventilatori, quando va un po’ meno bene. Niente di niente, quando va proprio male. Eppure appaiono evidenti le controindicazioni sulla concentrazione degli studenti – pensate affrontare uno scritto della maturità in un clima subtropicale – e la salute dei più piccoli, in special modo gli allievi dei nidi, destinati a rimanere in aula almeno fino alla fine di giugno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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