A farsi friggere
Un giudice ha condannato un ragazzo a sei anni di carcere per aver mietuto due vittime in un incidente stradale. L’incidente si è verificato lo scorso anno sulla strada principale della città, coinvolgendo un’auto e un motorino. La sentenza riguarda anche la confisca del veicolo e il pagamento di una multa. La famiglia delle vittime ha assistito alla lettura della condanna senza commenti. La difesa ha annunciato ricorso in appello.
Ma benedetti signore e signori miei, li vogliamo fare friggere questi studenti (e bimbetti) impegnati fra ultimi giorni di scuola, esami vari e centri estivi nell’era del cambiamento climatico? Apprendiamo che in Lombardia solo il 7,3% dei plessi scolastici è dotato di impianti di condizionamento o ventilazione. Per il resto ci si arrangia con le tecniche e i dispositivi più disparati. I “pinguini”, quando va bene. I ventilatori, quando va un po’ meno bene. Niente di niente, quando va proprio male. Eppure appaiono evidenti le controindicazioni sulla concentrazione degli studenti – pensate affrontare uno scritto della maturità in un clima subtropicale – e la salute dei più piccoli, in special modo gli allievi dei nidi, destinati a rimanere in aula almeno fino alla fine di giugno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Farsi puri
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Temi più discussi: Così commentava Enrico Paoli; Uno chef di Hong Kong ha imparato a friggere frittelle d'arancia fino a farsi venire le vesciche alle mani, pur di servirle agli ospiti vietnamiti.; Epilogo amaro e male necessario.
A farsi friggereMa benedetti signore e signori miei, li vogliamo fare friggere questi studenti (e bimbetti) impegnati fra ultimi giorni di scuola, esami vari e centri estivi nell’era del cambiamento climatico? Appren ... ilgiorno.it
Mah quindi la contemporaneità è andata a farsi friggere??!!!! #ToroJuve #jvtblive x.com
Ma fate solo fritti? No, e questa è la prova Patate e polpette al forno: stesse vibes goduriose, ma con un’anima più leggera. Perché da O’ Cuzzetiello il gusto non ha bisogno di friggere per farsi amare. ?Ci troviamo in via Rimini 51, Napoli - Via Giov facebook
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