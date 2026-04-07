Recentemente, si è tornati a parlare della tecnica di friggere senza olio utilizzando il sale caldo, un metodo che risale a tempi antichi. Questa procedura permette di ottenere cibi croccanti senza l’uso di olii, portando alla ribalta una pratica tradizionale. La tecnica è stata riproposta da un esperto che ha riscoperto il procedimento, suscitando interesse tra chi cerca alternative più leggere per preparare pietanze fritte.

Roice Bethel ha riportato alla ribalta la tecnica della frittura nel sale, un metodo millenario che sostituisce l’olio per ottenere cibi croccanti. Questa pratica, tornata virale tramite contenuti video, si basa sull’uso di calore distribuito per cuocere ingredienti secchi senza l’aggiunta di grassi. Il fenomeno è esploso dopo che Bethel ha mostrato come far gonfiare popcorn e chicharrones immersendoli in una padella colma di sale. L’effetto visivo ha sorpreso molti utenti, alcuni dei quali si sono chiesti se il video fosse un inganno. L’ingegno antico tra Asia e Mediterraneo. Questa modalità di cottura non è un’invenzione moderna, ma una pratica diffusa da millenni in Grecia, India e Cina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Friggere senza olio: torna il metodo millenario del sale caldo

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