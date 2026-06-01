2 giugno tra il deliro di Montanari e l’humor nero di Pannofino Suor Monia bacchetta tutti quelli che provano a rovinare la Festa

Da secoloditalia.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 2 giugno si è svolta la Festa della Repubblica con cerimonie ufficiali e riconoscimenti istituzionali. Durante le celebrazioni, sono stati presenti interventi di vario tono, tra cui commenti ironici e critiche. Suor Monia ha commentato pubblicamente contro coloro che tentano di disturbare l’evento. La giornata ha visto anche interventi di personaggi pubblici con toni diversi, tra discorsi formali e improvvisazioni sul programma.

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Festa della Repubblica: un 2 giugno tra celebrazioni ufficiali. Riconoscimenti istituzionali. E più o meno libere dissertazioni sul tema e improvvisazioni sul programma ufficiale. Una ricorrenza che compie ottant’anni, ma su cui c’è chi, ancora oggi, dimostra di non aver digerito il significato più profondo dell’identità nazionale. Ogni vigilia del 2 Giugno che si rispetti, allora. Puntuale come un orologio, si assiste al solito festival delle farneticazioni ideologiche e delle piccole rivendicazioni personali. Prove di rivalsa che, tra ambizioni e piccoli arrivismi individuali, all’ombra della solennità dell’evento, tentano di velare di grigio il vessillo del Tricolore. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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