2 giugno tra il deliro di Montanari e l’humor nero di Pannofino Suor Monia bacchetta tutti quelli che provano a rovinare la Festa

Notizia in breve

Il 2 giugno si è svolta la Festa della Repubblica con cerimonie ufficiali e riconoscimenti istituzionali. Durante le celebrazioni, sono stati presenti interventi di vario tono, tra cui commenti ironici e critiche. Suor Monia ha commentato pubblicamente contro coloro che tentano di disturbare l’evento. La giornata ha visto anche interventi di personaggi pubblici con toni diversi, tra discorsi formali e improvvisazioni sul programma.