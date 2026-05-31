Durante la finale di Champions League tra PSG e Arsenal, un ex calciatore noto ha incontrato un ex dirigente di calcio. L'incontro è avvenuto nel contesto dell’evento, senza ulteriori dettagli sui motivi o sui contenuti della conversazione. La partita si è svolta in un’atmosfera di grande tensione e attesa, con i due protagonisti presenti tra il pubblico. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo all’incontro.

Inter News 24 . Segui gli aggiornamenti in casa nerazzurra. Un momento iconico è andato in scena ieri alla Puskas Arena di Budapest, teatro della finale di Champions League vinta poi dal Psg ai calci di rigore contro l’Arsenal. Le telecamere hanno catturato un incontro speciale che ha subito fatto il giro del web. Il video virale e il siparietto tra le due leggende di Milano. I protagonisti di questo retroscena sono stati due simboli assoluti del calcio mondiale e, soprattutto, milanese. In un video diventato immediatamente virale sui social, si vedono quasi scontrarsi fortuitamente Javier Zanetti, storico capitano e attuale vicepresidente dell’Inter, e Paolo Maldini, leggenda del Milan. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Zanetti incontra Maldini alla finale di Champions League tra PSG e Arsenal

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